رئيس البرلمان يزور المجاهد والدبلوماسي السابق بن قبي صالح

قام ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم بزيارة المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بن قبي في بيته. حيث كان مرفوقا بالمستشار ابي إسماعيل محمد.

وخلال الزيارة تجاذب رئيس البرلمان المجاهد والدبلوماسي السابق مختلف أطراف الحديث حول الاحداث التاريخية والدبلوماسية وكذا بعض القضايا الوطنية الراهنة.

كما كان اللقاء فرصة للاطمئان على صحة المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بن قبي.

ونشر ابراهيم بوغالي تغريدة عبر حسابه على التويتر هذا مضمونها:

“تشرفت اليوم بزيارة المجاهد والدبلوماسي السابق السيد #بن_قبي_صالح في بيته مرفوقا بالمستشار ابي إسماعيل محمد حيث سمح اللقاء بالاطمئان على صحته و كذا تجاذب مختلف أطراف الحديث حول الاحداث التاريخية والدبلوماسية وكذا بعض القضايا الوطنية الراهنة.”