رئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية يحل بالجزائر هذا السبت

سيحل بالجزائر رئيس البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية، جين ليكون، في زيارة تدوم 3 أيام غبتداءا من 17 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الجمعة، فإن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، سيكون في إستقبال رئيس البنك الأسيوي.

و سيشكل برنامج البنى التحتية، التي أنجزتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة محور المحادثات بينهما، وكذا أفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية.

كما سيلتقي “جين ليكون”، الذي يزور الجزائر لأول مرة بأعضاء أخرين من الحكومة مكلفين بقطاع البنى التحتية.

ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية، حسين نسيب، وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان.