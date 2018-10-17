رئيس البنين: ” لعبنا منقوصين وحققنا فوزا تاريخيا أمام الجزائر”

ثمّن رئيس جمهورية البنين “باتريس تالون” بالفوز الذي حققه منتخب بلاده يوم أمس أمام المنتخب الجزائري في إطار الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ونشر رئيس البنين تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أشاد من خلاله بأداء رفقاء سيسينيو خلال هذه المباراة قائلا:

“نيابة عن شعب بنين ، أود أنّ أهنئ لاعبينا الشجعان، الذين حققوا فوزا ثمينا بـ10 لاعبين فقط أمام 11 لاعبا”.

وأضاف: ” هذا الانتصار تاريخي..وأريد أن أحيي جمهورنا بشكل خاص الذي كان بمثابة اللاعب رقم 12″.

وإختتم رئيس البنين حديثه قائلا: ” نحن نستهدف التأهل إلى كان 2019 وسنلعب المبارتين الأخيرتين بنفس الإرادة “.