رئيس التشاد: زيارتي إلى الجزائر تشكل “منعطفا تاريخيا” في العلاقات الثنائية

أكد رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي اتنو، أن زيارته إلى الجزائر تعكس إرادة سياسية واضحة لدى البلدين للإنتقال من صداقة تقليدية إلى شراكة استراتيجية.

وأوضح الرئيس التشادي في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ترأسها مناصفة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. قائلا: “إن تواجدي في الجزائر، بعد سبعة أشهر فقط من زيارتي الأخيرة، يعكس إرادة سياسية واضحة لدى البلدين للانتقال من صداقة تقليدية إلى شراكة استراتيجية من الجيل الجديد.

وأكد أن الجزائر وتشاد “ليستا مرتبطتين بمحض الصدفة”. بل “تتقاسمان عمقا تاريخيا ناتجا عن رؤية سياسية صاغها الآباء المؤسسون”. معربا عن “إرتياحه العميق” و”تأثره الأخوي” في ختام زيارة إلى الجزائر وصفها بأنها تشكل “منعطفا تاريخيا” في العلاقات الثنائية.

وبخصوص انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-التشادية بالجزائر، “بعد أكثر من عقد من الزمن”. اعتبر الرئيس التشادي أنها تمثل “انطلاقة جديدة حقيقية في الاستكشاف العميق لكافة فرص التعاون”. مشيرا إلى أنه قد تم نوقيع عدة إتفاقيات هامة بين البلدين ترتكز على أربعة محاور استراتيجية. هي المعرفة وتحويل الموارد والتكامل الإقتصادي والأمن.

وأشار الرئيس التشادي، إلى أن “الرسالة التي نوجهها اليوم هي رسالة إفريقيا الرافضة للتهميش. مؤكدا أن “التدشين الناجح للخط الجوي بين الجزائر العاصمة ونجامينا. والذي تم في وقت قياسي يجب أن يكون نموذجا يحتذى به”.

وأكد الرئيس التشادي في سياق ذي صلة، أن الجزائر والتشاد قد أرستا أسسا للتعاون مثالي جنوب-جنوب. مما يظهر أن البلدين يمثلان القوة الدافعة لفضاء الساحل جنوب الصحراء مستقر ومتكامل ومزدهر.

