رئيس التشاد يترأس جلسة عمل تجمع المتعاملين الإقتصاديين

ترأس رئيس جمهورية التشاد محمد إدريس ديبي اتنو، اليوم الخميس. جلسة عمل جمعت المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ونظرائهم من التشاد.

وحلّ أمس، الرئيس التشادي بالجزائر في إطار زيارد دولة، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو. وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر. كما توسعت المحادثات بعد ذلك لتشمل أعضاء الوفدين الجزائري والتشادي.

أكد رئيس جمهورية تشاد، أن زيارته إلى الجزائر تعكس إرادة سياسية واضحة لدى البلدين للإنتقال من صداقة تقليدية إلى شراكة استراتيجية.

وأوضح الرئيس التشادي في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ترأسها مناصفة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. قائلا: “إن تواجدي في الجزائر، بعد سبعة أشهر فقط من زيارتي الأخيرة. يعكس إرادة سياسية واضحة لدى البلدين للانتقال من صداقة تقليدية إلى شراكة استراتيجية من الجيل الجديد.

