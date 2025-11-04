رئيس التشيك: أولي بالغ الأهمية والتقدير لعلاقاتنا مع الجزائر

بعث رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافل، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى أول نوفمبر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جاء في الرسالة: “إنه لشرف لي ومن دواعي سروري. أن أتقدم لسيادتكم ولشعبكم بصادق التهاني، بمناسبة إحياء الجزائر عيد ثورتها التحريرية”.

وأضاف رئيس التشيك: “إنني أولي بالغ الأهمية والتقدير، لعلاقاتنا القائمة منذ فترة طويلة بين بلدينا. وأنا واثق من أنها ستواصل تطورها بنجاح في كل المجالات. بما فيها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية”.