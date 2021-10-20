رئيس الجمعية العامة للأفريبول: غسيل الأموال والفساد أثر على إقتصاد وأمن إفريقيا

قال فريد بن شيخ، رئيس الجمعية العامة لـ”الأفريبول“، أن توسع الجريمة السيبرانية وغسيل الأموال والفساد، وتنقل المجرمين عبر الحدود. سمح بظهور تهديدات أثرت على الإقتصاد والأمن في إفريقيا، ما يتطلب توحيد الجهود وتطوير القدرات الشرطية للاستجابة بفعالية لهذه التحديات.

ودعا بن شيخ خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لآلية الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، إلى ضرورة تعزيـــز آلية التعــــاون الشرطي الإفريقي. في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدا على الأهمية البالغة والدعم اللامحدود للدولة الجزائر لهذه الآلية.

من جهته، أكد طارق أحمد الشريف، المدير التنفيذي لآلية التعاون الشرطي الإفريقي -أفريبول- على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية للتصدي لكل أشكال الجريمة. بما فيها الإرهاب الذي أصبح يتخذ من الفضاء السيبراني وسيلة لمحاولة المساس بأمن الدول والمجتمعات.

وخلال تدخلاتهم، أشاد المشاركون في هذه الأشغال بجهود الجزائر في مجال الأمن والسلم في القارة الإفريقية.

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