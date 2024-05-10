رئيس الجمهورية:”أنا شاكر لرئيس الأركان الفريق أول شنقريحة سهره لضمان الجاهزية العليا للجيش”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر بلد حر وأبناؤه رجال أحرار وملتزمون بالبقاء في الحياد وعدم الانحياز.

وفي خطاب ألقاه رئيس الجمهورية لدي زيارته لوزارة الدفاع الوطني قال أعلم وأقدر سهركم صباح مساء في سبيل تحقيق الأمن القومي للبلاد.

وأضاف رئيس الجمهورية أن محيطنا أصبح بمثابة البحر الهائج.. لكن بفضل الرجال الذين سخرهم الله حدودنا مازالت آمنة.

وفي ذات الخطاب الذي تم بثه إلى الوحدات العسكرية الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني قدم رئيس الجمهورية شكره للفريف أول شنقريحة قائلا: “أنا شاكر لرئيس الأركان الفريق أول شنقريحة سهره لضمان الجاهزية العليا للجيش”.