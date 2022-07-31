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الرياضة

رئيس الجمهورية:”جاهزون لاحتضان منافسات عالمية وسنبني ملاعب قريبا بالجنوب”

بقلم حواز عبد النور
رئيس الجمهورية:”جاهزون لاحتضان منافسات عالمية وسنبني ملاعب قريبا بالجنوب”
رئيس الجمهورية
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كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن بناء ملاعب جديدة قريبا بالجنوب الجزائري والشرق.

حيث قال رئيس الجمهورية خلال الحوار الدوري مع وسائل الإعلام:”أعتقد أننا على أتم الجاهزية لاحتضان ألعاب إقليمية وعالمية خاصة وأن المنشأت موجودة”.

كما أضاف:”المرافق الموجودة حاليا لا تكفي لكننا سنبني مرافق رياضية جديدة بالشرق الجزائري وورقلة وبشار”.

قبل أن يختم:”نحن نراعي التوازن ولا فرق بين الجنوب والشرق والغرب وسنبني ملاعب جديدة بهاته المناطق”.

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