رئيس الجمهورية:”جاهزون لاحتضان منافسات عالمية وسنبني ملاعب قريبا بالجنوب”

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن بناء ملاعب جديدة قريبا بالجنوب الجزائري والشرق.

حيث قال رئيس الجمهورية خلال الحوار الدوري مع وسائل الإعلام:”أعتقد أننا على أتم الجاهزية لاحتضان ألعاب إقليمية وعالمية خاصة وأن المنشأت موجودة”.

كما أضاف:”المرافق الموجودة حاليا لا تكفي لكننا سنبني مرافق رياضية جديدة بالشرق الجزائري وورقلة وبشار”.

قبل أن يختم:”نحن نراعي التوازن ولا فرق بين الجنوب والشرق والغرب وسنبني ملاعب جديدة بهاته المناطق”.