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قناة النهار

رئيس الجمهورية:علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جدّ طيبة وأبواب الجزائر مفتوحة أمام خادم الحرمين

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية:علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جدّ طيبة وأبواب الجزائر مفتوحة أمام خادم الحرمين
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