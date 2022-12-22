قناة النهار رئيس الجمهورية:علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية جدّ طيبة وأبواب الجزائر مفتوحة أمام خادم الحرمين بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 23:35 شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZiA1i اقرأ أيضا أمطار مرتقبة بداية من مساء الغد على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر هذا ماقاله سمير شعابنة حول زيارة وزير الداخليية الفرنسي للجزائر و علاقته بمنح التأشيرة للجزائريين قناة النهار 19 ديسمبر رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 04 ديسمبر Mister X: عدد المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ليس معيار للشهرة قناة النهار 15 ديسمبر قسنطينة : وضعية العتاد الطبي ترهن مواعيد مرضى السرطان للعلاج بالأشعة قناة النهار 13 ديسمبر بسبب النقائص.. أصحاب الامراض المستعصية يعانون في رحلة البحث عن العلاج قناة النهار 16 ديسمبر في الحلوة والمرة: أسماء وبلال.. قصّة حب تتحوّل من حلم إلى حقيقة.. الجزء الثاني قناة النهار 05 ديسمبر "زين عامر: "ما نأمن لا بموتسيبي لا بإنفانتينو.. وهذه المنظمات اعتبرها" مافيا قناة النهار 11 ديسمبر النهار تشارك سكان بدو الرحل بالمنيعة يومياتهم قناة النهار 07 ديسمبر عودة الأمطار بداية من يوم الخميس بهذه المناطق قناة النهار 12 ديسمبر