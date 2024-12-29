رئيس الجمهورية:”موقفنا تجاه الصحراء الغربية لن يتغير لا اليوم ولا مستقبلا”

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون موقف الجزائر الثابت تجاه قضية الصحراء الغربية.

وجاء ذلك في خطابه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أين قال رئيس الجمهورية إن موقف الجزائر الثابت تجاه قضية الصحراء الغربية، “لن يتغير لا اليوم ولا مستقبلا الى غاية تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه”.

مضيفا أن هذا الموقف “لا يعبر عن كره ضد أي طرف أو دولة”. مثلما قال.

وذكر الرئيس تبون أن قضية الصحراء الغربية مطروحة على مستوى الأمم المتحدة “بأنها قضية تصفية استعمار والملف مطروح على مستوى لجنة تصفية الاستعمار الأممية”.

وأضاف رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أن “فكرة الحكم الذاتي فكرة فرنسية وليست مغربية ونحن على علم بذلك منذ عقود”.

كما أبرز أن “خيارات الحلول في قضية الصحراء الغربية، بالنسبة لهم، تتراوح بين المر والأمر، وهي قضية تصفية استعمار وتقرير مصير”، مؤكدا احترام الجزائر للشرعية الدولية وللقانون الدولي.