رئيس الجمهورية: آن الآوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية وإعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه آن الآوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين.

وفي كلمة له خلال إشرافه على أشغال افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، أكد الرئيس تبون أنه بادر قبل أسابيع قليلة. بتنصيب لجنة خبراء وأسندت لها مهمة تحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية للقضاء على العوائق وجعلها ركيزة للتنمية المحلية.

كما أكد رئيس الجمهورية حرصه على جعل الاجتماع -لقاء الحكومة مع الولاة- للتكفل بمتطلبات التنمية المحلية.

وأضاف الرئيس قائلا “تمكنا من إرساء معالم جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام، ونحن مدعوون لمواصلة العمل لتكريس أنماط العمل الحديثة”.

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