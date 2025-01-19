قناة النهار رئيس الجمهورية :” آن الأوان لجعل الثقافة تاج للترقية والتقدّم” بقلم قناة النهار نشر في 19 جانفي 2025 - 15:58 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 10 0 رئيس الجمهورية :” آن الأوان لجعل الثقافة تاج للترقية والتقدّم” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6xheh رئيس الجمهورية اقرأ أيضا سطيف.: المواطنون سعيدون بتساقط الثلوج بالولاية.."ليل كامل مارقدوش" قناة النهار 13 جانفي صريح جدا : حياة الجزائريين بعد التقاعد.. صراع مع الروتين اليومي وضغط الفراغ ! قناة النهار 06 جانفي الفريق أول شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي لقائد الحرس الجمهوري بالنيابة قناة النهار 11 جانفي عطاف: عام 2024 كان عنوانه تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا قناة النهار 30 ديسمبر صريح جدا / كيف تؤثر الكلمة الطيبة على نفسية الزوجة ؟ قناة النهار 09 جانفي كوثر كريكو : تمديد عطلة الأمومة..حماية لصحة المرأة ورعاية للطفل في مدة موضوعية قناة النهار 14 جانفي وزير التجارة يتوعد..صحة المستهلك خط أحمر قناة النهار 30 ديسمبر جريـ.ـمة مروعة..شاب يقـ.ـتل صديقه حـ.ـرقا بسبب 2000 دج بالبليدة قناة النهار 06 جانفي بعيدا عن حياة البذخ و التباهي..نجوم الخضر يتواجدون بأطهر بقاع الأرض قناة النهار 31 ديسمبر عطاف : سفارتنا في سوريا تشتغل بصفة عادية..سوريا تتسع للجميع ويشارك في صنع مستقبلها جميع السوريين قناة النهار 30 ديسمبر