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قناة النهار

رئيس الجمهورية: أؤمن بصحافة مبنية على الانتقاد البناء عملا بمقولة “ما خاب من استشار”

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: أؤمن بصحافة مبنية على الانتقاد البناء عملا بمقولة “ما خاب من استشار”
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