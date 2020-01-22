رئيس الجمهورية: أتفهم جيدا وضعية المعلمين ولكن لا للمقايضة بأطفالنا

صرح رئيس الجمهورية خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة، أنه يتفق مع المعلمين ولكن أطفالنا أولا.

أتفق مع المعلمين ولكن لا للضغظ بأبناءنا وليس لدي خاتم سليمان أو عصى موسى، دع الحكومة تعمل ولا للمقايضة بأبنائنا

وأضاف الرئيس، أن المعلمين يعيشون في حالة كارثية وسيتم دراسة أمورهم تدريجيا معا ولا نقبل أن يفرض على الدولة الأجر بالقوة.

ونوه الرئيس تبون أن هناك بعض البلديات الأطفال فيها يمشون في الأوحال حفاة والدولة منحتهم النقل المدرسي.

كما وفرت المطاعم المدرسية من أجل توفير الأكل لأطفالنا وكذا نقلهم وسنتخذ عقوبات صارمة ضد من يتهاون مع أبنائنا.

في حين كان من المفروض أن يقوم المعلمين بإضرابات من أجل التكفل الأحسن بالتلاميذ، وتوفير مناخ أحسن لهم.

ومن غير المقبول أن تملك الجزائر عشرات السدود ومضخات تحلية مياه البحر وهناك من يجلب الماء كأنه في العصور الوسطى، أضاف رئيس الجمهورية.