رئيس الجمهورية: أجدد التزامي بالاهتمام بالمعلم والأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، التزامه بالاهتمام بالمعلم والأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا.

وقد بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة بمناسبة احياء يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل من كل سنة.

وجاء في نص الرسالة ” أجدد التزاما قطعته على نفسي أمامكم في خطاب القسم، بالاهتمام بالمعلم، والأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا، لصنع نهضة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية بكل أطوارها، وتستعيد الدولة فيها هيبتها، ويتنافس في ظلها أبناؤها وبناتها على العمل الصالح ونكران الذات، مسترشدين بسيرة أسلافنا الميامين المنسجمة مع بيان أول نوفمبر الذي يظل مصدر إلهامنا ومرجع سياساتنا”.

وأضاف رئيس الجمهورية “وإني لأنحني بخشوع أمام أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا الذين نهلت الأجيال تلو الأجيال من علمهم، وتربت على أيديها، وسوف نبقى مدينين لهم إلى يوم الدين، لأنهم أورثونا علما نافعا، وقيما ممجدة للعلم الذي تبنى به الأوطان”.