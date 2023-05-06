قناة النهار رئيس الجمهورية: أحثكم وبإلحاح لاستحداث نقابة قوية للصحفيين وهيئة لأخلاقيات الصحافة بقلم النهار أونلاين نشر في 06 ماي 2023 - 21:31 شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/u7jHH اقرأ أيضا عايدة عبابسة: "حملت بزاف على جال النجاح وما كنتش متوقعة يصرالي هذا الشيئ" قناة النهار 16 أفريل إشراق بريتال: "الجمهور آمن بلي أنا مسمومة وهذه هي الحقيقة" قناة النهار 17 أفريل مجتمع: تزامنا وإرتفاع الحرارة .. أسعار المكيفات تصنع الإستثناء وتنخفض قناة النهار 27 أفريل طيب معانا : مقبلة الحمص 😋 طاجين الجبن بالباذنجان وكوكتيل منعش قناة النهار 16 أفريل عمي عياش.. معمر تجاوز القرن بـ 5 سنوات كرس حياته في حفظ وتحفيظ القرآن قناة النهار 20 أفريل صريح جدا: هكذا يعتذر الجزائريون عند الخطأ قناة النهار 27 أفريل وزير الري: قلة الأمطار كان له إنعكاس مباشر على مخزون مياه السدود لكننا تداركنا الأمر قناة النهار 01 ماي أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل وزير الإتصال يترحم على أرواح الواجب المهني بساحة الحرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قناة النهار 03 ماي محمد علال في تعليق عن برنامج" زووم" لـميستر إيكس.. "هذا الشيء لي خلا الجمهور يحب البرنامج " قناة النهار 18 أفريل