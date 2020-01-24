رئيس الجمهورية: “أحمد الله على عدم وقوع ضحايا بين مواطنينا في زلزال جيجل”

أعرب، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن تضامنه مع سكان العوانة بجيجل، عقب الهزة أرضية التي ضربت المنطقة اليوم.

ونشر الرئيس تبون عبر صفحته على التويتر، أنه يتابع كل ما يحدث بالمنطقة، كما قال أنه طلب من وزيري التضامن والداخلية التنقل إلى عين المكان.

من أجل الوقوف على الأوضاع مع إتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغهم دعم الدولة ووقوفها إلى جانبهم .

وجاء في تغريدة الرئيس عب التويتر كمايلي:

“في هذه الجمعة المباركة، أحمد الله الرحمان بعباده على عدم وقوع ضحايا بين مواطنينا، عقب الزلزال الذي ضرب بلدية العوانة بجيجل وما جاورها من ولايات، ولقد طلبت من وزيري التضامن والداخلية التنقل إلى عين المكان للوقوف على الأوضاع و إتخاذ الإجراءات اللازمة”.