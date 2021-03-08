رئيس الجمهورية: أدعو لتآزر الجزائريات والجزائريين ضد مساعي التخريب التي تطال بلادنا

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجزائريات والجزائريين إلى التآزر في ظل مساعي التخريب التي تطال بلادنا.

وقال الرئيس تبون بمناسبة عيد المرأة “أدعو لتآزر سواعد بنات وأبناء الجزائر في ظل مساعي الهدم والتخريب التي تطال الجزائر”.

وأشار رئيس الجمهورية أن المرأة الجزائرية خاضت بكل شجاعة التحديات الراهنة.

وأضاف الرئيس تبون “يأتي الاحتفال هذه السنة بظروف صعبة وأزمة صحية ابانت عن تضامن وتلاحم المجتمع”.

وأكد رئيس الجمهورية أن المرأة الجزائرية ستكون اكثر قوة وحضور بما تحقق لها في الدستور.

وتابع الرئيس تبون “المرأة في الريف والماكثة بالبيت حصص لهن برنامج للتكفل بهن ومتابعتهن عبر مختلف ربوع الوطن”.