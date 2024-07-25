رئيس الجمهورية: أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الناتج المحلي بلغ 260 مليار دولار، مع ارتفاع احتياطيّ الصّرف إلى 70 مليار دولار. بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصّادرات خارج الـمحروقات والتي قاربت عتبة 7 مليار دولار.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر تحت شعار “إلتزام إنجازات وآفاق”. أن هذه النّتائج الإيجابية تترجم واقعيا وفي الـميدان الإرادة القوّية لكسب رهان الخيارات الاستراتيجية الّتي اعتمدناها تجسيدا للالتزامات التي تعهدنا بها. مضيفا أن قطار الإصلاحات يسير إلى الوجهة الصّحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالـمية. وبلوغ أزيد من 400 مليار دولار كناتج محلّي نهاية سنة 2027.

وأكد الرئيس تبون، أن رؤيتنا للإنعاش الاقتصادي ارتكزت على ضرورة تسخير كل طاقات الأمّة ومنها أنتم الـمتعاملون الاقتصاديّون. منتجون ومصدّرون، باعتباركم خلّاقين للثّروة وسفراء الـمنتوج الجزائري في الأسواقِ العالـميّة، لإنجاح رؤية 2020 - 2030 لسياسة التّجارة الخارجيّة. الّتي استهدفنا من خلالها الوصول إلى رقم 29 مليار دولار سنة 2030، كصادرات خارج الـمحروقات، وذلك من خلال التّركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة الواعدة لا سِيما، الفلاحة الصناعات الثقيلة، الصناعات التحويلية، الصناعة الصيدلانية، الـمناجم، وقطاع السياحة والخدمات.