رئيس الجمهورية: أزمة البترول ظرفية.. واحتياطي الصرف لابأس به

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن أزمة البترول الحالية هي ظرفية، وليست هيكلية.

وأضاف الرئيس خلال إجابته على أسئلة عدد من مديري الصحافة الوطنية المكتوبة، أن الجزائر لها قدرات ومن غير المعقول ومنذ 30 سنة وهي اسيرة البترول والغاز.

واكد الرئيس، أن احتياط الصرف لا يزال لاباس به وهناك تذبذب في أسعار البترول، ونحن متفائلين من خلال الخيرات التي تحوز عليها البلاد

وأكد الرئيس، أن 30 بالمائة تضخيم الفواتير في الماضي وتقييم المشاريع قضينا عليه، وربحنا تخفيض الاستيراد.

وأشار إلى أن هناك تذبذب في الاسعار ونحن متفائلين من خلال الخيرات التي تحوز عليها البلاد، خاصة وأننا بلد غازي وليس بترولي.

وأكد الرئيس اننا نخمن في الاجيال القادمة حتى ولم ينخفض البترول سنمشي لاستغلال الثروات لان الاستهلاك في التنمية المحلية والبشرية جعلنا نستهلك كثيرا ولو استمرينا في الوضع فالبترول لايكفي.

وأكد الرئيس أن وباء كورونا جعلنا نكتشف ثروات ومواهب كبيرة في الجزائر كانت مختفية