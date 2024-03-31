رئيس الجمهورية: أزيد من 48 مستثمر أجنبي يرغبون في الإستثمار في الجزائر

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن 6 آلاف مستثمر جديد أودع ملفه على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما قال رئيس الجمهورية أنه تم إحصاء أزيد من 48 مستثمر أجنبي يرغبون في الإستثمار في الجزائر.

وبهذا الخصوص طمأن رئيس الجمهورية المستثمرين قائلا: هناك الأرض والبنك.. اخلق لنا فقط مناصب شغل.

وخلال لقاء دوري مع الصحافة، قال رئيس الجمهورية ان نصف هذه المشاريع التي تقدم بها المستثمرون إنطلقت في التجسيد.

وأضاف الرئيس تبون أن أغلب المشاريع ستنطلق في آفاق 2026، حيث ستساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.