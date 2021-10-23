رئيس الجمهورية : أساليب التآمر على أرض الشهداء تعددت

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت أن أساليب التآمر على أرض الشهداء. تعددت وجنّدت لها أساليب الجوسسة والحرب السيبريانية.

وقال الرئيس تبون في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للصحفيين قائلا:”لقد تعددت أطراف التآمر على أرض الشهداء وجندت أساليب الجوسسة والحرب السيبريانية المركزة وعملت على الإساءة إلى تاريخ الأمة.”

وتابع:”: هذه المحاولات يائسة ستجهضها الجزائر باستماتة واقتدار ويقضة الجزائريين والجزائريات وتأهب خطوط دفاعات الأمة المتمرسة.”

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية أن أبناء قطاع الاعلام الوطني باحترافيتهم العالية والتزامهم الراسخ يتصدون بوعيهم لأكاذيب عرابي الحرب السبريانية القذرة.

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