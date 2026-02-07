رئيس الجمهورية: أصبحنا اليوم نصدر 5 ملايير دولار خارج المحروقات 

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم أن هدفنا هو تحقيق 400 مليار دولار سنويا كدخل قومي في نهاية سنة 2027.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري كشف رئيس الجمهورية أننا أصبحنا اليوم نصدر 5 ملايير دولار خارج المحروقات بعدما كنا لا نتجاوز 1.7 مليار.

وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك عراقيل تواجه الصادرات الجزائرية مثل حديد البناء بسبب دول تحرض ضد كل ما هو جزائري.

وفي السياق ذاته كشف الرئيس تبون انه في أوروبا مثلا تم فرض نظام الكوطة على صادرات الجزائر من حديد البناء بسبب دولة أوروبية واحدة.

وبالمناسبة وجه رئيس الجمهورية رسالة انه “هناك من لا يفهم دروس التاريخ.. الجزائر لا يمكن ابتزازها لأن الجزائريين يعشقون كل ما هو تحدي”.

وتابع بالقول هناك من الجزائريين اليوم من يتابع سيرة ومسيرة أبطالنا الأمجاد وهناك من يتبع مسيرة بلونيس والباشاغا بوعلام.