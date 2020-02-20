رئيس الجمهورية: “أصل المشكل في ليبيا ليس بين الليبيين لكنها حرب بالوكالة”

أكّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّ أصل المشكل في ليبيا ليس بين الليبيين، مشيرا إلى أنها حرب بالوكالة بين القوى الأجنبية.

وأوضح الرئيس تبون في لقاء له مع وسائل إعلام وطنية بث سهرة الخميس، قائلا: “أصل المشكل في ليبيا ليس بين الليبيين لكنها حرب بالوكالة”.

وتابع قوله الرئيس في مجال الأزمة الليبية إنّ “الأولوية لوقف التقتيل بين الليبيين وإقامة مؤسسات انتقالية لترك الشعب الليبي يقرر مصيره”.

وأضاف رئيس الجمهورية في ذات الشأن بأن الجزائر تدخلها في الملف للملمة الإخوة الفرقاء نزيه وبعيد كل البعد عن الخلفيات التوسعية إديولوجية كانت أو إقتصادية.

حيث أشار إلى أن الجزائر لا تطمح للتوسعات من أجل بسط النفوذ على حساب الإخوة اللبيين، مؤكدا أنّ ما يهم الجزائر هو إرجاع الجميل للشعب الليبي الذي ساعد الجزائريين أثناء الثورة التحريرية.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن تفاؤله حيال إيجاد حل للأزمة الليبية، مؤكدا أن الجزائر قادرة على أن تكون حكما نزيها في هذا المسعى، وأن تجمع بين الفرقاء اللبيين.