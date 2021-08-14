رئيس الجمهورية: “أعرف أهل الأربعاء ناث ايراثن جيداً ولا علاقة لهم بتلك الجريمة “

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت بزيارة جرحى الحرائق بمستشفى عين النعجة العسكري والدويرة بالعاصمة. زار اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جرحى الحرائق بمستشفى عين النعجة العسكري والدويرة بالعاصمة.

وكان ريس الجمهورية مرفوق بالفريق السعيد شنڨريحة حيث حيا أبطال الواجب الوطني ووصفهم بالمجاهدين كما عرج الرئيس إلى مستشفى الدويرة أين زار المصابين المدنيين.

وخلال تفقده الجرحى قال الرئيس تبون أنه سيتم معالجة المصابون بالحروق في أي مستشفى آخر يملك الإمكانيات حتى وإن اقتضى الأمر سنرسل المصابين بالحروق للعلاج في الخارج.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن الحرائق المشتعلة في وقت واحد مفتعلة وستسمعون وترون الحقيقة

وبخصوص قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل ترحم الرئيس تبون على المرحوم واكد ان ما وقع ببلدية الأربعاء ناث ايراثن جريمة. في حين برئ الرئيس تبون منطقة تيزي وزو وقال انه لا علاقة لها بتلك الجريمة. وأضاف الرئيس “أعرف أهل الأربعاء ناث ايراثن جيداً ولا علاقة لهم بتلك الجريمة”

وشهدت الإثنين الماضي عدة ولايات من الوطن حرائق الغابات مست كل من تيزي وزو، بجاية، البويرة ،المدية، سكيكدة، جيجل وقالمة. مخلفة وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكري وكذا خسائر كبير في المحاصيل والثروة الغابية بالإضافة المواشي