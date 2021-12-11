رئيس الجمهورية: أقف بإجلال وإكبار أمام تضحيات الجزائريين في ملحمة 11 ديسمبر

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت، بتضحيات الشعب الجزائري خلال مظاهرات 11 ديسمبر 1961.

وغرّد رئيس الجمهورية عبر حسابه على تويتر قائلا: “في الذكرى الـ61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1961 أقف بإجلال وإكبار. أمام تضحيات الجزائريين والجزائريات في تلك الملحمة من ملاحم المجد”.

وقال أيضا:” وفي هذه الذكرى من ذكريات التحدي والإصرار على درب إستعادة السيادة الوطنية ، اترحم بخشوع على أرواح شهدائنا الأبرار”.

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أكد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم السبت، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها.

كما جاء في رسالة الرئيس تبون التي نشرها الموقع الرسمي للرئاسة، بمناسبة الذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر، أن هذه المظاهرات عززت موقع الحكومة الجزائرية المؤقتة.

و أضاف رئيس الجمهورية أن إحتضان ولاية النعامة للمراسم الوطنية لإحياء هذا اليوم المجيد، له رمزيته.

مشيرا في السياق ذاته الى أنّ الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شيخنا البطل بوعمامة وكل أبطال مقاومتنا الشعبية وشهدائنا، رسالة ثقيلة تتطلب رص الصفوف.

كما طالب الرئيس تبون كل القطاعات والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني إلى وضع برامج في مستوى هذا الحدث.

بالمقابل دعا الرئيس الى اغتنام هذه المناسبة من أجل التأكيد على رفع الوعي بالتاريخ لدى الأجيال الجديدة.

نص رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم المخلّد للذكرى الـ 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960:

“في مثل هذا اليوم من سنة 1960، خرج بنات وأبناء الشعب الجزائري في مظاهرات عارمة، شملت معظم جهات الوطن، تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني،

ليصدحوا بلسان واحد أن الشعب الجزائري قد بلغ في مسيرته المظفرة نحو الحرية والاستقلال نقطة اللاّرجوع،

ولقد كانت تلك المظاهرات من حيث التنظيم الدليل الواضح على قوّة ثورتنا المجيدة، ومؤشرا لحتمية نهاية الاستعمار، وكان من نتائجها على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي، تعزيز مواقف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

وفتح أبواب الأمل أمام الشعوب المضطهدة، بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة للقرار الداعي إلى تصفية الاستعمار،

واعتبار إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله، إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، يناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق السلم والتعاون العالميين.

إنّ احتضان ولاية النعامة للمراسم الوطنية لإحياء هذا اليوم المجيد، له رمزيته وهو يتزامن مع إقامة فعاليات الملتقى الوطني حول “رمز المقاومة الشعبية بالجنوب الغربي الشيخ بوعمامة”، طيّب الله ثراه، سليل هذه الأرض المجاهدة، وقائد المقاومة الشعبية، ورافع لواء الجهاد دفاعا عن شرف وطنه وعرض أمته في جنوبنا الغربي الكبير.

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