قناة النهار رئيس الجمهورية: أقل تكريم لأفراد الحماية المدنية هو منحهم وسام الإستحقاق الوطني بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 22:48 شارك غرِّد أرسل 59 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sLuYh اقرأ أيضا "الفنانة نوال زعتر تذرف الدموع وتتحدث كيف عاشت طفولتها.. " ما عشتهاش بإنتظام قناة النهار 10 فيفري قناة النهار تستقبل وتكرم فريق الحماية المدنية العائد من تركيا قناة النهار 16 فيفري تيزي وزو / إستمرار البحث عن الطفل المفقود قحاز سامي بقرية ثاشنطيرت بذراع الميزان قناة النهار 16 فيفري السجل التجاري المتنقل لتنظيم نشاط الباعة الأحرار .. التجار يتطلعون لتنظيم نشاطهم قناة النهار 06 فيفري "بوغالي :"سيكون لنا موقف في قضية الإجلاء السرية وغير القانونية للرعية الجزائرية بناء على التحقيقات قناة النهار 09 فيفري شاهد.. كيف استخرج الدرك الوطني خزانات فولاذية بواد سيبوس في عنابة قناة النهار 15 فيفري يوسف عبدات : عندنا فريق محترف في عملية البحث و الإنقاذ..من القائد إلى آخر عون قناة النهار 14 فيفري النهار ترندينغ: الحماية المدينة الجزائرية أول الواصلين إلى سوريا وتركيا والمساعدات تشحن إلى المنطقة قناة النهار 07 فيفري الشيخ النوي: الرئيس تبون يتنفض ضد المسؤولين.. "راه يتبع كل صغيرة وكبيرة وعندو الحق يغضب" قناة النهار 21 فيفري "نوال زعتر: " الوسط الفني مريض وهذا ما يجب فعله من اجل صناعة الفن الحقيقي قناة النهار 10 فيفري