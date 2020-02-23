أكد اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أهمية التعديل الدستوري المقبل، في تعزيز قيم الجمهورية.

وفي الكلمة التي ألقاها، ممثل رئيس الجمهورية، بوعلام بوعلام في الذكرى الـ 30 لتأسيس المجلس الدستوري، أكد رئيس الجمهورية التزامه بتلبية طموحات الشعب، جراء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي.

وأضاف رئيس الجمهورية “أكدت في كل مرة على التزامي باستكمال مطالب الحرك وكل المستجدات التي ترتبت عن الوضع الجديد في بلادنا على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وحتى الدولي”.

وأكد الرئيس تبون، أن خيار مراجعة الدستور، يعد محطة أولى ضمن رؤية شاملة، ترمي الى تعزيز مؤسسات الدولة، ويصب في مسعى تمكين المجتمع من التحرر تدريجيا، والتحكم في مقاييس العصرنة، في إطار قيمنا الحضارية.

وأضاف “هذا الخيار يعبر بحق عن بناء مشروع المجتمع العصري، بدئنا إنجازه بخطط حثيثة وثابتة”.

وأفاد الرئيس تبون، أن مشروع تعديل الدستور، يعزز استقرار البلاد، ويدعم الانسجام والوفاق الوطني.