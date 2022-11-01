رئيس الجمهورية: أمير قطر يقوم بجهود لتوحيد الصف العربي ودعم القضية الفلسطينية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يقوم بجهود لتوحيد الصف العربي وتعزيز التكامل والتضامن العربيين.

وأوضح رئيس الجمهورية في حوار لوكالة الأنباء القطرية، أن سمو أمير دولة قطر كان من أوائل من لبوا الدعوة لحضور القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر. مشيدا بجهود أمير دولة قطر للإرتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الرئيس تبون قائلا:” أحيي الجهود التي يبذلها سمو الأمير في توحيد الصف العربي وتعزيز التكامل والتضامن العربيين. وهذا ليس بالغريب على سموه الذي كان من أوائل من لبوا الدعوة لحضور قمة الجزائر، والعمل على إنجاحها. ولا هو بالغريب أيضا على دولة قطر الشقيقة تحت قيادة الأمير الداعم للتعاون العربي”.

كما شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن حضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. للقمة العربية يزيد من التلاحم، ومحفز شديد للم الشمل العربي”.

كما أثنى الرئيس عبد المجيد تبون على الجهود والمبادرات القطرية لتوحيد الصف العربي ودعم القضية الفلسطينية. وقال “إن دولة قطر الشقيقة ما فتئت تبذل جهودا في توحيد الصف العربي ودعم القضية الفلسطينية. مشيرا إلى الدور الفعال الذي يقوم به سمو الأمير في مساندة القضية الفلسطينية”.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن الرؤية المتوازنة وإبعاد لغة المصالح، هما العاملان المهمان اللذان استطاعت الدبلوماسية القطرية توظيفهما في إيجاد تسويات لنزاعات بعضها طال. مضيفا أن هذه ثمرة عمل مستمر ودؤوب وتراكمات ستنعكس إيجابا على مستقبل الدور القطري في المنطقة. والذي نتمنى له المزيد من النجاحات في هذا المسار”.

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