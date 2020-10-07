رئيس الجمهورية: أنا أثق في ماكرون.. وليس لدينا طموح جيوسياسي أو إقتصادي سوى إنقاذ الدول الشقيقة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه يثق في الرئيس الفرنسي ماكرون ومنطقه وطريقته في رؤية الأشياء”.

وأضاف رئيس الجمهورية، في لقاء مع جريدة “لوبنيون” الفرنسية قائلا “نتفق في الكثير من المواضيع مع الرئيس الفرنسي ماكرون بالرغم من وجود بعض الملفات التي تكبحنا من حين لآخر”.

وأبرز رئيس الجمهورية قائلا “فيما يتعلق بعلاقتنا الثنائية، فقد قطعنا شوطا كبيرا فيها”.

كما أكد رئيس الجمهورية “ليس لدينا طموح جيوسياسي أو اقتصادي سوى إنقاذ الدول الشقيقة”.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه “ربما تكون الرؤية مختلفة لكن الهدف يبقى واحد، وهو تحقيق الاستقرار في مالي ومساعدتها في القضاء على الإرهاب”.

وقال رئيس الجمهورية “يمكننا العمل معا دون أن تكون تصرفات البعض متناقضة مع تصرفات الآخرين، وذلك كشركاء متساوين، وأنا أحافظ على المساواة”.