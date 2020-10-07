رئيس الجمهورية: أنا صديق الصحفيين ولم نحبس أي صحفي بسبب مهنته

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الاعتقالات لا تتم أبدا على أساس الأفكار أو الشعارات أو المعارضة، في حوار له مع صحيفة مع جريدة لوبينيون الفرنسية.

وأورد الرئيس تبون: “لم يتم أبدا إعتقال صحفيين لأجل مهنتهم، منذ أن كنت وزيراً كنت دائماً أكرس احتراماً كبيراً للصحافة، ولم أحدث أي فرق بين الصحافة العامة والخاصة”، مؤكدا أن لديه العديد من الأصدقاء الصحفيين.

وأضاف الرئيس تبون، أن هدف الدولة، هو حماية النظام العام، وإنها تتدخل فقط في حالة وجود انتهاك لحق المواطن في الصفاء والحياة السلمية.