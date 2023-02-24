قناة النهار رئيس الجمهورية: أنا غاضب جدا من استفحال البيروقراطية والتماطل وتضييع الوقت بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 22:44 شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4nytH اقرأ أيضا الشيخ النوي: طريق في بلعباس.. البوطوات كاين والضوء ماكاش قناة النهار 07 فيفري مفيدة عداس: الحماية المدنية الجزائرية لديها فريق متمكن ومحترف ولديهم خبرة في هاته الكوارث قناة النهار 09 فيفري عادة الوزيعة إذابة للفروقات ودعوة للم الشمل ببرج بوعريريج قناة النهار 05 فيفري الحماية المدنية : الفرقة السينوتقنية أبانت عن إحترافية كبيرة بإستعمال كلاب و مدربين محليين قناة النهار 14 فيفري "وزير التربية :" الرهان الكبير هو حث أبنائنا للإقبال على شعبة الرياضيات قناة النهار 07 فيفري "طالع هابط: والي البويرة يرفض تدشين ملعب بعين بسام .. النوي يرد.. "خلاص العقلية تاع بكري قناة النهار 19 فيفري شاهد التحضيرات لإنطلاق حفل إختتام الشان من ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 04 فيفري الشيخ النوي: الطريق السيار شرق-غرب.. نوع جديد من الطرقات تجدونة في الياشير قناة النهار 05 فيفري ياسمين عماري : عائلتي هي كل شيئ في حياتي قناة النهار 13 فيفري إستثمار: هذا ما يتطلع إليه المستثمرون من الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار قناة النهار 12 فيفري