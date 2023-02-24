رئيس الجمهورية: “أنا غاضب جدا من استفحال البيروقراطية والتماطل وتضييع الوقت”

عبّر رئيس الجمهورية خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية عن غضبه من استفحال ظاهروة البيروقراطية قطاعي املاك الدول ومسح الاراضي.

وأكد الرئيس تبون بخصوص البيروقراطية وعرقلة في قطاعي املاك الدول ومسح الاراضي وقال: “أنا غاضب جدا من استفحال البيروقراطية والتماطل وتضييع الوقت.”

وتابع رئيس الجمهورية أن هناك مساعي لعرقلة الرقمنة في قطاعي أملاك الدولة ومسح الأراضي. وسنحقق الرقمنة عاجلا أوآجلا بالإرادة أوبالقوة.

وجدد الرئيس تبون تعاهداته وقال: “أعطيت ضمانات أكثر من اللازم للمسؤولين المحليين لحمايتهم من تجريم التسيير”.

وكشف الرئيس تبون هناك من يستغل غياب الرقمنة لمراوغة مصالح الدولة والإفلات من الحساب. حيث هناك مستثمر بالعاصمة انتظر 10 أيام للحصول على وثائق من مديرية التجارة بحجة عدم طباعتها.