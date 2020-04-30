رئيس الجمهورية: أنحني خشوعا وإجلالا أمام شهداء الواجب الوطني

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، “أنحني خشوعا وإجلالا أمام أرواح جميع من قضوا في هذه المعارك الوطنية النبيلة وشهداء الواجب الوطني خلال سنوات الإرهاب، وعلى رأسهم عبد الحق بن حمودة، رحمة الله عليهم جميعا”.

وتوجه رئيس الجمهورية بالتحية والتقدير للعمال الجزائريين، بمناسبة عيد العمال، “لما يبذلونه من جهد في معركة التنمية اقتداء بالسلف الصالح الذي خاض غمار التحرير والتشييد وبسط السيادة الوطنية على ثرواتنا الطبيعية”.

وأشار رئيس الجمهورية بالمناسبة الى أن الجزائر “في أمس الحاجة إلى انتهاج سبيل العلم والعمل والأخلاق الفاضلة باعتباره السبيل الأنجع لتقدم الأوطان وضمان استقلالها واستقرارها ورفعتها ومكافحة البطالة، لأنها عدو الاستقرار ومصدر المشاكل الاجتماعية”.

ودعا رئيس الجمهورية بالمناسبة التنظيمات العمالية لكي “تدعم هذا التوجه وأن تلعب دورا مؤثرا في بناء اقتصاد منتِج مدر للثروة وخالِق لمناصب الشغل ومتجه بقوة نحو التصدير”.