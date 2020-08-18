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رئيس الجمهورية: أوقفوا الرسائل المجهولة وإنتهى عهد الضرب تحت الحزام

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رئيس الجمهورية: أوقفوا الرسائل المجهولة وإنتهى عهد الضرب تحت الحزام
بقلم نادية بن طاهر

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه سيرسل تعليمة للعدالة ومصالح الأمن، لتوقيف الرسائل المجهولة نهائيا.

وأورد رئيس الجمهورية، في الندوة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي: “إن عهد الضرب تحت الحزام قد إنتهى،  والرسائل المجهولة مصيرها سلة المهملات”.

وأضاف الرئيس تبون: “هناك 180 جريدة يومية، ومن لديه الشجاعة يتفضل، لدينا امكانيات للتحريات، وكل الناس بريئة إلى غاية إثبات العكس”.

وتابع رئيس الجمهورية: “بالنسبة للمسيرين للقطاع العام، الرسائل المجهولة والخوف من التسير قد ولى، لي ميديرش في جيبو يخاف غير من ربي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=872575

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