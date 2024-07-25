رئيس الجمهورية: أولويتنا التخلص من التبعية الإقتصادية لأمننا الغذائي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، انه يعول حاليا على رهان التخلص التدريجي من أشكال التبعية الإقتصادية. لا سيما ماتعلق بأمننا الغذائي يبقى من أولى الأولويات.

وخلال إشراف رئيس الجمهورية على مراسم احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر تحت شعار : التزام إنجازات وآفاق. أشار الرئيس تبون أنه تم الشروع في إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الإختلالات في المجال الإقتصادي. من خلال تحسين بيئة الإستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات. واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية بما يستجيب لمقتضيات التحولات الإقتصادية في العالم.

وتابع الرئيس تبون قائلا، “في هذا اللقاء المرتبط بالنشاط الإقتصادي في البلاد يجدر التذكير. على أن رهان التخلص التدريجي من أشكال التبعية الإقتصادية لا سيما ماتعلق بأمننا الغذائي يبقى من أولى الأولويات. مضيفا أنه ورغم جائحة كورونا تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة إمكانيات البلاد. وتسخير الجهود للإنعاش الإقتصادي الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم يقدر بـ 4.2 بالمائة. وهو من أحسن نسب المعدلات في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن هذه المؤشرات جعلت الاقتصاد الجزائري يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا. مع إرتفاع إحتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار. بالإضافة كذلك إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرا ت خارج المحروقات قاربت عتبة 7 مليار دولار.