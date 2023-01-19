رئيس الجمهورية: أول إنتاج وطني 100 % للزيت والسكر في 2023

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون.

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمة له خلال لقاء الحكومة والولاة، أنه سنة 2023 ستشهد اطلاق أول مصنع جزائري لانتاج السكر من الحقل إلى المستهلك.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الإقتصاد يبنى على الإنتاج لا على الإستيراد.

وأضاف الرئيس تبون، أن الجزائر تشهد ديناميكية واضحة اجتماعية واقتصادية. مشيرا إلى أن نسبة النمو بلغت 4.1 بالمائة، فيما يتوقع أن تفوق 5 بالمائة سنة 2023.

وتابع رئيس الجمهورية، أن سنة 2023 سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم.

وأكد الرئيس، أن الدولة تحاول حماية المواطن من تذبذبات التبعات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنهم مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الجزائر دولة الحق والقانون لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن.