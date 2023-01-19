قناة النهار “رئيس الجمهورية :” إحتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار بقلم قناة النهار نشر في 19 جانفي 2023 - 14:16 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 24 0 “رئيس الجمهورية :” إحتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Et1hJ رئيس الجمهورية اقرأ أيضا إستحداث شباك لإقتناء تذاكر إلكترونية بمحطة خروبة قناة النهار 05 جانفي تبسة : موجة الجفاف المستمرة تتسبب فى نضوب الآبار المخصصة لتزويد السكان بالمياه الشروب قناة النهار 14 جانفي "شاهد..درك النعامة يوقف شخص بحوزته ذخيرة حيّة و أكثر من 2 كلغ "كيف قناة النهار 12 جانفي وزير الفلاحة : هذه هي أسعار اللّحوم في رمضان قناة النهار 09 جانفي التغييرات المناخية والحرارة المرتفعة تنذر بإختفاء بعض اصناف المنتجات الفلاحية قناة النهار 30 ديسمبر "مفيدة عداس: "احسن حاجة صراتلي في 2022 هي انني شفيت من السرطان قناة النهار 29 ديسمبر الممثلة نوال قدودو: الإنتاج التلفزيوني لم يتغير رغم التطور التقني والتكنولوجي قناة النهار 31 ديسمبر النهار ترندينغ: سماء تاغيت تتزين بالألوان إحتفالا بدخول العام الجديد 2023 قناة النهار 01 جانفي أسامواه جيان : الجزائر بلد قوي..ولم لاتنظيم كان 2025 قناة النهار 12 جانفي وزير التربية : "من حقك تطلع على التحقيق وتشوف قانونية التحقيق و تشوف القرارات" قناة النهار 12 جانفي