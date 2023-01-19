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قناة النهار

“رئيس الجمهورية :” إحتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار

بقلم قناة النهار
“رئيس الجمهورية :” إحتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار
رئيس الجمهورية
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رئيس الجمهورية :” إحتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار

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