رئيس الجمهورية: إحصاء وطني لمالكيّ بنادق الصيد

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإجراء إحصاء وطني لمالكيّ بنادق الصيد على المستوى الوطني.

وخلال افتتاحه للطبعة الـ 31 لمعرض الإنتاج الجزائري وعلى مستوى الأجنحة الخاصة بالصناعة العسكرية. إستمع رئيس الجمهورية، إلى عرض مفصل حول القدرات الإنتاجية لهذه الصناعة. حيث اطلع بكل فخر على بعض الأسلحة المنتجة محليا. مشيدا بالتطور الذي بلغته الصناعة العسكرية في الجزائر.

وأضاف الرئيس تبون في سياق ذي صلة، أن إحصاء بنادق الصيد سيلبي حاجيات السوق الوطنية بهذا النوع من الأسلحة بدل الإستيراد. خاصة وأن هنالك الكثير من طلبات الإستيراد.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مساندة الإنتاج الوطني وتشجيعه. مشيرا إلى أنه في كل سنة نشهد تطورا ملحوظا في هذه الصناعات.