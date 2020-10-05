رئيس الجمهورية: إزالة نظام الكوطات ومنح فرص متكافئة في الترشح للإنتخابات

كشف رئيس الجمهورية، عن إعداد مشروع قانون لإضفاء الضمانات القانونية لنزاهة الإنتخابات، وإزالة نظام الكوطات ومنح فرص متكافئة في التصويت والترشح.

وأكد الرئيس تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه، المستشار بوعلام بوعلام، اليوم الإثنين، خلال الملتقى الدولي حول موضوع الدستور في خدمة المواطن، أنه سيتم مراجعة قانون الإنتخابات.

موضحا إنه قد تم تشكيل لجنة مكونة من خبراء في القانون وإطارات من وزارة الداخلية ممن لديهم الخبرة، لإعداد مشروع يضفي الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات.

بالإضافة إلى التقنين الصارم للتمويل السياسي للحفاظ على الإرادة الشعبية وإزالة نظام الكوطات لمنح فرص متكافئة في التصويت والترشح.

ويأتي ذلك، بهدف إحترام صوت الناخب وتعزيز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين، يضيف رئيس الجمهورية.