رئيس الجمهورية: إسبانيا وافقت على تسليم 3 فنادق فخمة.. وإسترجعنا قرابة 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبودكاست الجزيرة أن الجزائر تمكنت من إسترجاع قرابة 22 مليار دولار من الاوال المنهوبة داخل البلاد.

وفي حوار خص به بودكاست الجزيرة كشف الرئيس تبون ان هناك مساعي لإسترداد الاموال المهربة خارج البلاد. زقال بهذا الخصوص الرئيس تبون “ومن واجب الدول ان تتعاون معنا لأن التحوبلات وقعت في مختلف دول أورولا منها فرنسا وإسبانيا ويبجيكا وسويسرا ولوكسمبورج.”

وتابع الرئيس ان الجزائر دخلت فعلا في مفاوضات مع الإتحاد الاوروبي بشأن إسارجاع الاموال المنهوبة. وقال بهذا الخصوص “نحن في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لنرجع الاتفاق الذي كان بيننا الذي تم توقيعه في وقت كانت الجزائر ضعيفة، اليوم الجزائر تصدر 7 ملايير دولار خارج المحروقات وتصدر بعض المواد الاستراتيجية كالإسمنت والحديد الصلب وسترتفع مستقبلا.”