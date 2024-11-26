رئيس الجمهورية: إستيراد القمح الصلب ممنوع

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات للحكومة بعدم استيراد ولا قنطار من القمح الصلب خلال 2025.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

وأضاف الرئيس تبون، أنه لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في القطاع، وسنبحث الحلول الإدارية الكفيلة. مؤكدا أن الجزائر في مرحلة فارقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكننا في صراع مع الوقت

وأشار الرئيس تبون، إلى أن بيع المحروقات لاستيراد الغذاء هي سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلك. وهدفنا توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي. حيث تم تخصيص هذه السنة أكبر مخطط لاسترجاع المياه المستعملة المصفاة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.