رئيس الجمهورية: إصلاح العمل العربي المشترك أمر حتمي لتجاوز المقاربات التقليدية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الوضع بتعقيداته المتعددة وبتداعياته الكبيرة، يفرض علينا تعزيز التضامن والعمل كمجموعة موحدة. تستنير بمبدأ وحدة المصير ليكون لنا دور فعال وفاعل في تحديد التوازنات الجديدة.

وأشار رئيس الجمهورية في كلمة له بمناسبة أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، قرأها عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ممثلا له. إلى أن السودان الشقيق يشهد إنفجار دائرة العنف والإقتتال بين أبناء الشعب الواحد. بعد أن إستبشرنا بالإتفاق الإيطار الذي تم التوقيع عليه لطي صفحة المرحلة الإنتقالية.

كما أضاف أن الجزائر سارعت بإرسال رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي. من أجل تحرك سريع لحقن الدماء والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية العميقة. داعيا الأشقاء في السودان إلى تغليب المصلحة العليا للوطن وتغليب الإحتكام إلى فضائل الحوار. لحل الخلافات وتجنيب الشعب السوداني الشقيقي مخاطر الإنزلاق في دوامة العنف الدموي.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن الوضع بتعقيداته المتعددة وبتداعياته الكبيرة يفرض علينا تعزيز التضامن والعمل كمجموعة موحدة تستنير بمبدأ وحدة المصير. ليكون لنا دور فعال وفاعل في تحديد التوازنات الجديدة بالشكل الذي يضمن الحفاظ على مصالحنا المشتركة. حيث لنا من القدرات والإمكانيات ما يسمح لنا بتبوؤ مكانة مرموقة في رسم معالم مستقبل أفضل لشعوبنا.

وأكد رئيس الجمهورية، على حتمية إصلاح العمل العربي المشترك وفق نهج جديد يتجاوز المقاربات التقليدية. ليضع في صلب أولويات انشغالاته هموم المواطن العربي. وذلك إدراكا بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه الامة العربية بفضائل العمل العربي المشترك.

كما ثمن الرئيس تبني المقترحات التي قدمتها الجزائر في القمة العربية السابقة من أجل تفعيل دور جامعة العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتعزيز الشباب والإبتكار في العمل العربي المشترك.

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