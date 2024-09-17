رئيس الجمهورية: إطلاق حوار وطني مفتوح

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن القيام باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن للدخول في حوار وطني مفتوح والتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا في كافة المجالات.

وتوجه الرئيس تبون، في خطاب عقب تأديته اليمين الدستورية، بالشكر، للشعب الجزائري، على الثقة التي منحه إياها.

كما أشاد الرئيس تبون، بالمترشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. مسجلا بارتياح النجاح الذي طبع هذا الاستحقاق الوطني الهام.

كما قدم رئيس الجمهورية، تحية للجيش الوطني الشعبي والأمن والقطاعات المعنية التي ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق الهام.

وقال الرئيس تبون، إنّ الجزائر الجديدة، انطلقت في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من طبيعة الظروف الاستثنائية.

وأكد رئيس الجمهورية، إن الأمانة التي يستمر في حملها بوفاء وإخلاص للوطن والعهدة الثانية التي تقع على عاتقه، تدعوه إلى حشد القدرات لتعزيز رصيد الإنجازات. مشيرا إلى أن الانجازات المحققة واضحة لا يخفيها نكران ولا تدليس. وأضاف أن المشاريع الاستراتيجية الوطنية، أصبحت واقعاً تخوضه بلادنا متطلعة لتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات في مختلف المجالات.

وقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد أدائه لليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، عدة التزامات وعد بها الشعب الجزائري. وذكّر في كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، بالالتزامات التي قدّمها أثناء الحملة الانتخابية، ومنها الوصول في نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب. وأضاف، أنه يلتزم بأننا سنصل سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي، بدون أن نستورد ولا قنطار واحد في الشعير والذرى. وسيوسع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مسقي جديد.