رئيس الجمهورية: إعادة التقسيم الإداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية أولوية قصوى

شدّد رئيس الجمهورية، على أنّه حان الوقت لوضع تنظيم ملائم لمستقبل البلاد. معتبرا أن إعادة التقسيم الإداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية أولوية قصوى لترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي.

ولدى إشرافه بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو. على لقاء مع فعاليات المجتمع المدني بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى الولاية. أبرز رئيس الجمهورية أنّ ما تقدّم صار ضرورياً بعد أكثر من 60 سنة من الاستقلال.

وتابع الرئيس: “إذا اقتضت الظروف، سيتم إنشاء ولايات منتدبة أخرى بتيزي وزو، كما تمّ بولايات الهضاب العليا والجنوب”، وفي ردّه على انشغالات مواطني الولاية، ألّح رئيس الجمهورية على أن يكون المستشفى الجامعي الجديد بسعة 500 سرير بمثابة “قطب امتياز”. وأن يتم إنجازه قبل نهاية 2025. مشيرا إلى أنّه سيتم إنجاز مستشفيات أخرى بطاقة إستيعاب تتراوح بين الـ 60 والمئة سرير لتفادي الضغط على المستشفى الجامعي الجديد”.