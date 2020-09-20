رئيس الجمهورية: إعادة فرنسا لرفات شهداء المقاومة خطوة صغيرة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن إعادة فرنسا لرفات شهداء المقاومة خطوة صغيرة.

أضاف رئيس الجمهورية خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية: لا نريد أن تتوقف تلك الخطوة الصغيرة.

وقال رئيس الجمهورية: نريد المزيد من جثامين شهدائنا الموجودة بفرنسا.

وأضاف الرئيس تبون أن بعض جرائم فرنسا يجب أن يتم الاعتراف بها.

إطلاق القناة التلفزيونية التاريخية بداية من الفاتح نوفمبر المقبل

وأردف رئيس الجمهورية أن الأرشيف الجزائري الموجود بفرنسا يجب أن يُعاد.

وقال الرئيس تبون أن لوبي فرنسي يحاول تعكير العلاقة مع باريس وان هذا اللوبي الفرنسي يستغل منظمات غير حكومية في التعكير.

وأردف الرئيس تبون أن الجزائر حرة مستقلة ولن نتراجع عن سيادتنا بشبر واحد.

وكشف الرئيس تبون أن إطلاق القناة التلفزيونية التاريخية بداية من 01 نوفمبر 2020.