رئيس الجمهورية: إفريقيا لا تزال مُغيبة في صنع القرار الإقتصادي العالمي

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن إفريقيا لا تزال مغيبة في صنع القرار الاقتصادي العالمي. بسبب تهميشها في أغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية العالمية.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه اليوم الخميس، على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. أن حصة الدول الإفريقية لا تتجاوز نسبة 6.5 بالمائة من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي. وهي الاضعف في المنظمة ولا تتجاوز 11 بالمائة في البنك العالمي. مضيفا أنه بالرغم من إفتكاك إفريقيا لمنصب المدير العام للمنظمة لأول مرة في تاريخها. إلا أن المكسب لا يغطي حقيقة أن إفريقيا لا تزال محدودة التأثير في صناعة قرار المنظمة.

كما أشار الرئيس في سياق ذي صلة، أن حصة إفريقيا من التجارة العالمية لا تتجاوز 3 بالمائة. وهو رقم ضئيل مقارنة بما تتمتلكه القارة من موارد تشكل 30 بالمائة من الثروات الطبيعية العالمية وتحتضن أكثر من مليار ونصف نسمة. كما أن حصة افريقيا من تدفق الاستثمارات العالمية بلغ 94 دولار أمريكي سنويا. وهو رقم ضئيل وهي الحصة الأضعف في العالم وتمثل نسبة لا تتجاوز 6 بالمائة من التدفقات. مؤكدا أن التجارة البينية الافريقية لا تزال في حدود 15 بالمائة مقارنة بأوروبا من خلال التبادلات البينية تصل 60 بالمائة. وهذا الواقع يحرم اقتصادياتنا من فرص كبيرة للنمو وتوفير مناصب شغل للشباب.

وأكد الرئيس تبون، أن إفريقيا تعاني فجوة عميقة في البنية التحتية الأساسية للنقل والطاقة والإتصالات والتمويل. وهي الفجوى التي تقدر بـ 90 مليار دولار سنويا وتكلف افريقيا انخفاضا سنويا بنسبة 2 بالمائة من منتوجها المحلي الاجمالي. مضيفا أن هذه المعطيات يجب أن لا تحد من عزيمتنا بل على العكس ينبغي أن تكون دافعا إضافيا للنهوض بالطاقة الجماعية لتحويل الواقع القاري إلى نجاح لتعزيز التنمية.

