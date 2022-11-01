 “رئيس الجمهورية: “إقتران إنعقاد القمة العربية بذكرى الفاتح نوفمبر يشكل مبعث فخر        

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تسلمه رئاسة الدورة الـ 31 لجامعة الدول العربية اقتران انعقاد القمة بذكرى الفاتح نوفمبر يشكل مبعث فخر.

وفي الكلمة الإفتتاحية التي القاها الرئيس تبون خلال تسلمه رئاسة الدورة الـ 31 قال رئيس الجمهورية: لقائنا اليوم يشكل محطة هامة لدفع متجدد لمسار التكامل العربي.

وتابع الرئيس تبون أتطلع بثقة عالية للنتائج الإيجابية خلال النقاشات التي ستشهدها قمتنا.

وأكد رئيس الجمهورية التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته وعاصمتها القدس الشريف

كما أضاف بالقول “أتطلع لإقامة لجنة تنسيق واتصال عربية للمطالبة بعقد دورة استثنائية للأمم المتحدة ومنح فلسطين العضوية الكاملة”.

ويتعين علينا التحرك في ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة والتمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها.