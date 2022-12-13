قناة النهار “رئيس الجمهورية :” إنتاج الأدوية والأنسولين في الجزائر مفخرة ويجب إعادة إحياء مجمّع صيدال بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ديسمبر 2022 - 17:38 شارك غرِّد أرسل 147 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QAXl5 اقرأ أيضا 100% صحة: يوم تطبيقي لعلاج أمراض النساء عبر تقنية الليزر قناة النهار 10 ديسمبر مناجم.. 3 سنوات من عهدة الرئيس تبون.. الجزائر تحيي ثرواتها المنسية قناة النهار 12 ديسمبر "وزير السكن :" كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي قناة النهار 01 ديسمبر هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع قناة النهار 23 نوفمبر إسترجاع النسيج الصناعي الجزائري.. مسيرة ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر ميستر إيكس: بعض الاشخاص يزيفون حياتهم الشخصية من اجل التفاعل فقط قناة النهار 24 نوفمبر رئيس الجمهورية يدعو إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز يوجه للتصدير في سنة 2023 قناة النهار 13 ديسمبر وضعية جوية مستقرة على المناطق الشمالية مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة قناة النهار 04 ديسمبر أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر صريح جدا: لهذه الأسباب يتخلى الجزائري عن وظيفته ! قناة النهار 02 ديسمبر